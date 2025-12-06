В океанариуме на ВДНХ водолаз в костюме Деда Мороза поздравил посетителей

В период с 29 декабря по 11 января представление будет проходить ежедневно

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Водолаз в костюме Деда Мороза погрузился в главный морской аквариум в Центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ, чтобы поздравить гостей с наступающими праздниками.

"Яркий красный костюм волшебника был создан специально для подводного выступления: ткань устойчива к морской воде, а борода надежно закреплена на снаряжении водолаза. За захватывающим зрелищем наблюдали не только посетители центра, но и обитатели аквариума: акулы, скаты, мурены", - рассказали ТАСС в пресс-службе "Москвариума"

Там отметили, что вскоре к Деду Морозу присоединится Снегурочка: актриса-дайвер будет выступать в главном пресноводном аквариуме. Увидеть оба представления все желающие смогут с 13 декабря. Погружения запланированы на выходные дни по три раза в день, а в период с 29 декабря по 11 января шоу станет ежедневным.

Ранее сообщалось, что новогоднюю ель установили в "Москвариуме" на глубине 4 м. Украшение сразу заинтересовало обитателей аквариума. Подобные объекты не только создают праздничное настроение, но и служат важным элементом обогащения среды для животных.