Жители Гонконга приносят цветы к сгоревшему комплексу

У здания появился своеобразный мемориал с игрушками в память о погибших детях, люди также оставляют бутылки с водой как подношение жертвам пожара

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Пахомов/ ТАСС​

ГОНКОНГ, 6 декабря. /ТАСС/. Тысячи жителей Гонконга и гостей города после снятия оцепления приходят к сгоревшему жилому комплексу, где погибли не менее 159 человек. Как сообщает корреспондент ТАСС, люди оставляют цветы, чтобы почтить память жертв самого мощного за несколько десятилетий пожара.

Читайте также

Хронология 10 крупнейших по числу погибших пожаров с 2020 года

"Люди стали постоянно приходить сюда, очень многие идут с цветами или просто постоять. Сотни людей приходят, а поскольку сейчас начались выходные, то людей будет еще больше", - сказал ТАСС полицейский, наблюдающий за порядком.

Рядом со сгоревшим комплексом уже появился своеобразный мемориал, куда кладут не только цветы, но и детские игрушки в память о погибших детях, а также ставят бутылки с водой, как подношение жертвам пожара. Недалеко стенд, где любой желающий может сложить бумажного журавлика и оставить его здесь - это традиционный символ бессмертия, считается, что на его крыльях души погибших отправляются в рай. Сотни таких разноцветных журавликов развешены на веревках рядом со сгоревшими домами.

© Евгений Пахомов/ ТАСС

Тут же на самодельных стендах висят записки с соболезнованиями. Есть записки не только на китайском, но и на других языках, в том числе на русском. "Скорбим вместе с вами", - гласит одна из них.

К сгоревшим зданиям подходить по-прежнему нельзя. Считается, что это еще опасно. Из восьми высоток две, загоревшиеся первыми, выгорели практически полностью, остальные огонь затронул меньше, одна почти не пострадала.

Власти помогают пострадавшим

Администрация (правительство) специального административного района (САР) КНР Гонконг (Сянган) создала три целевые группы для борьбы с последствиями пожара. Как сообщается на официальном сайте САР, первая группа - по расследованию причин пожара, вторая - по оказанию поддержки семьям погибших и пострадавших и сбору средств и третья - по организации аварийного размещения.

По официальным данным, фонд поддержки предоставит семьям погибших по 200 тыс. гонконгских долларов ($25,7 тыс.), а также дополнительно 50 тыс. гонконгских долларов ($6,4 тыс.) для покрытия расходов на похороны. Кроме того, пострадавшие от пожара домохозяйства получат по 100 тыс. гонконгских долларов ($12,8 тыс.) помощи. Все погорельцы бесплатно обеспечены жильем.

К настоящему времени в общежитиях или в гостиницах размещено в общей сложности 1 369 жителей сгоревшего комплекса. Еще 2 499 жителей переехали во временное жилье, предоставленное Жилищным бюро Гонконга. Кроме того, продолжает действовать центр временного размещения, где еще остаются люди.

Пожар начался 26 ноября в комплексе из восьми жилых высотных домов Wang Fuk Court в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга, одно здание практически не пострадало, семь были охвачены огнем. Погибло, по последней информации, 159 человек, 37 пострадавших остаются в больнице, четверо из них находятся в критическом состоянии, около 30 числятся пропавшими без вести. Пламя распространялось по строительным сеткам и бамбуковым лесам, установленным на этих зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе почти 2 тыс. квартир, там жили около 4 тыс. человек. Данных о пострадавших при пожаре в Гонконге гражданах России пока не поступало. Как ранее сообщила ТАСС пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге консул Екатерина Богучарская, российские дипломаты внимательно следят за развитием ситуации.

Нынешний пожар стал самым смертоносным в жилом здании за всю историю города. До этого самым большим по числу жертв возгорания в жилом здании в мегаполисе был пожар в комплексе Garley Building в 1996 году, в результате которого погиб 41 человек и 81 пострадал. При этом Гонконг знал и более трагические пожары, но не в жилых сооружениях. Самый смертоносный в истории мегаполиса датируется 27 февраля 1918 года на ипподроме Хэппи-Вэлли. Более 600 человек погибли после того, как временная трибуна рухнула и начался пожар. Еще один пожар, вспыхнувший на улице Des Voeux Road West в 1948 году, когда на складе загорелся груз целлулоидной пленки и огонь перекинулся на жилые помещения, привел к гибели 176 человек и ранениям 69 человек.