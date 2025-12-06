Движение по размытой дороге Архангельск - Онега частично восстановили

Проезд перекрывали из-за провала глубиной 4 м по всей ширине трассы

АРХАНГЕЛЬСК, 6 декабря. /ТАСС/. Движение легкового транспорта на дороге Архангельск - Онега открыли по одной полосе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области. Проезд был полностью перекрыт из-за провала глубиной 4 м по всей ширине трассы на 69-м км.

"На размытом участке дороги Архангельск - Онега открыли движение по одной полосе. Проезд разрешен только для автомобилей до 3,5 тонн", - указано в сообщении.

Утром 6 декабря произошел размыв дорожного полотна у водопропускной трубы, в результате проезд был полностью заблокирован.

Работы по восстановлению дороги продолжаются.