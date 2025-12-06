В Новосибирске восстановили подачу тепла после аварии на теплосетях

Были отключены 53 многоквартирных дома и соцобъекта

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Аварийные службы ликвидировали аварию в Заельцовском районе Новосибирска, из-за которой утром 6 декабря 53 здания остались без тепла. Об этом сообщается в Telegram-канале Сибирской генерирующей компании (СГК).

"Благодаря слаженным действиям и эффективной организации работ дефект устранен на три часа раньше планируемого срока - без отклонений по качеству, что подтверждается контролем сварочных работ. Теплоснабжение полностью восстановлено. Подача теплоносителя стабильна, параметры - в норме", - говорится в сообщении.

Из-за аварии в двадцатиградусные морозы были отключены 53 многоквартирных дома и соцобъекта. Позднее в пресс-службе СГК уточнили, что количество отключенных объектов удалось сократить до 36. Восстановить теплоснабжение изначально планировалось к 05:00 (01:00 мск).