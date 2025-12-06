В ГД рассказали о требованиях к повышенной оплате сверхурочных работ

Более высокой оплатой труда должно сопровождаться увеличение лимита переработок до 240 часов в год, отметил глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Увеличение лимита сверхурочных работ со 120 до 240 часов в год должно сопровождаться повышенной оплатой труда. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее правительство РФ утвердило "дорожную карту", предусматривающую в том числе принятие к апрелю 2026 года поправок об увеличении годовой нормы сверхурочных работ вдвое - со 120 до 240 часов в год.

"Что касается увеличения переработок, то здесь, конечно, обязательно обсуждается и вопрос повышения стоимости труда. Сегодня у нас при переработках повышенная оплата: первые два часа - коэффициент 1,5, потом идет двойной коэффициент, - сказал депутат. - И в том случае, если будет увеличение [лимита на сверхурочный труд], то нужно и этот вопрос тоже предусмотреть: предусмотреть механизм оплаты, чтобы принцип справедливости сохранился".

Что касается самой инициативы, то, как отметил парламентарий, рынок труда меняется, и те параметры, которые были зафиксированы десятки лет назад, "конечно, должны корректироваться".

"Но при этом нужно всегда помнить про здоровье работающего гражданина. Разные условия труда, разная жизненная ситуация, профессиональное выгорание, профессиональные заболевания, климат в коллективе - все это влияет [на человека]. Поэтому любые подобные корректировки, направленные на увеличение часов переработки, сокращение списка запрещенных профессий, с одной стороны, это нужно делать, но нужно делать очень деликатно, аккуратно, в балансе", - сказал Нилов.