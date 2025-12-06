Россиян предупредили об опасности покупки красной икры с рук

Это "русская рулетка" со здоровьем и кошельком, заявила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Приобретение красной икры через частные объявления у непроверенных продавцов может нести опасность для здоровья, поскольку высок шанс покупки фальсификата. Об этом ТАСС заявила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

"Покупка с рук, включая соцсети, у непроверенных продавцов - это однозначно "русская рулетка" со здоровьем и кошельком. А вот при покупке по объявлению присутствует не только риск покупки фальсификата, но и реальная опасность получить тяжелое пищевое отравление или заразиться паразитами", - предупредила собеседница агентства.

Она пояснила, что особенно это касается красной икры. В числе проблем могут быть, например, подделка "имитированной икрой", пересортица, нарушение условий хранения.

По словам Ильяшенко, с точки зрения места покупки "лучшим выбором являются крупные проверенные торговые предприятия". Это гарантия качества и безопасности продуктов. "В магазинах продукция имеет необходимые документы, подтверждающие качество товара. Упаковка промаркирована, в том числе и в системе "Честный знак", четко указаны сроки годности, состав продукции. Как правило, там соблюдаются условия хранения: поддерживается правильный температурный режим, не допускается частичное размораживание продукции и другое", - сказала она. Рынки, покупка с рук в интернете - варианты для тех, кто готов рискнуть ради потенциальной выгоды, добавила эксперт.

Как ожидается, цены на красную рыбу и икру перед Новым годом могут увеличиться в среднем до 1,4 тыс. и 9,9 тыс. рублей за килограмм соответственно. Цена растет из-за активного сезонного спроса и других факторов.