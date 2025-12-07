ФСБ опубликовала данные об укрывавшихся в Канаде пособниках нацистов

Согласно обнародованным документам, военные преступники были родом из Белорусской, Украинской, Латвийской, Литовской и Эстонской ССР, а также Кировской и Смоленской областей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. ФСБ обнародовала архивы КГБ СССР о 12 пособниках нацистов, которые скрылись в Канаде от уголовного преследования. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Согласно документам, военные преступники были родом из Белорусской, Украинской, Латвийской, Литовской и Эстонской ССР, а также Кировской и Смоленской областей. Один из преступников, эстонец Теодор Адамтау, служил в немецкой армии в 1944 году, затем перешел в ряды карательной полиции "СД" и участвовал в расстрелах советских военнопленных. По данным на 1956 год, проживал в городе Фелистон.

Уроженец Вильнюса Айжинас Владас, руководивший 20 августа 1941 года расстрелом более 7,5 тыс. советских граждан неподалеку от города Паневежис, проживал в 1962 году в провинции Онтарио и вел с родственниками переписку от имени Пиворюнас.

Анатолий Аксенов, родившийся в деревне Широкобоков Кировской области, поступил в 1942 году в 667-й карательный батальон армии СС и принимал участие в операциях против партизан в Новгородской и Псковской областях. В 1949 году переехал в город Торонто, где работал автослесарем.

Комендант Воложинской германской полиции Геннадий Андрюшкевич родился в деревне Скриплево в Белоруссии. В августе 1943 года он руководил расстрелом советских евреев в местечке Вишнево, где было расстреляно более 700 человек. В 1957 году проживал в городе Эдмонтон, откуда присылал письма родственникам под фамилией Наливайко.

29 ноября ФСБ открыла новую рубрику "Красная книга КГБ СССР" для публикации данных о пособниках нацистов, скрывшихся в западных странах. В рамках рубрики на сайте также опубликован список из 10 фигурантов дела в разделе "Англия". В Центре общественных связей ведомства отметили, что публикация архивов в рубрике будет дополняться еженедельно.