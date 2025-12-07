Генконсул: россиян среди жертв пожара в Гоа, по предварительным данным, нет

Информация о погибших проверяется, уточнил Иван Фетисов

© Ritesh Shukla/ Getty Images, архив

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 декабря. /ТАСС/. Российских граждан среди погибших при пожаре в ночном клубе в штате Гоа, по предварительным данным, нет. Об этом ТАСС заявил генеральный консул России в Мумбаи Иван Фетисов.

"Мы сейчас проверяем информацию о жертвах. По предварительной информации, россиян среди них нет", - сказал он.

Ранее начальник полиции Гоа Алок Кумар сообщил, что в результате пожара в ночном клубе в Северном Гоа погибли 25 человек, не менее 50 пострадали. Среди погибших как минимум 4 туристов и 14 работников клуба. Личности еще семерых устанавливаются.

ЧП произошло в ночном клубе под названием Birch by Romeo Lane в деревне Арпора в Северном Гоа в ночь на 7 декабря. Проводится расследование. Причиной пожара мог стать взрыв газового баллона на кухне заведения.