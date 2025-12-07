У получивших противопоказания при медосмотре водителей будут отзывать права

Такими противопоказаниями могу быть, например, сильная близорукость или серьезное психическое заболевание, отметил почетный адвокат РФ, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Водительские права автомобилистов, получивших противопоказания к управлению транспортным средством после внеочередного медосмотра, будут досрочно аннулировать. Об этом ТАСС сообщил почетный адвокат РФ, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.

"Аннулировать права можно, если поступили сведения в ГАИ о том, что у человека выявлен диагноз, противоречащий медпоказателям. Например, очень сильная близорукость, или был человек нормальный, а ему пишут психиатры - шизофрения. Вот в этом случае можно права аннулировать или приостановить", - сказал он.

Вместе с тем Ольшанский подчеркнул, что "если человек выздоровел, ему обязаны права вернуть".

ГАИ получит право досрочно отзывать права у водителей, получивших противопоказания к управлению транспортным средством после внеочередного медосмотра, с 1 марта 2027 года. Автомобилист с этого времени может быть отправлен на внеочередное обследование в случае выявления у него признаков заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами при диспансеризации и медосмотре.

Пройти его требуется в течение трех месяцев. На протяжении этого времени водитель имеет право управлять автомобилем. При этом неявка на медосвидетельствование приведет к аннулированию прав. Информацию о медицинском заключении водителя передадут в МВД России, после чего будет принято решение по поводу аннулирования прав.

Водительская медицинская справка переводится в электронный вид, но по желанию водителя или кандидата в водители транспортного средства, прошедшего обязательное медицинское освидетельствование или внеочередное медицинское освидетельствование, заключение выдается также в бумажном виде. В дальнейшем водительские права, действие которых было прекращено по состоянию здоровья, восстанавливаются при получении медицинского заключения, подтверждающего отсутствие противопоказаний к управлению транспортными средствами.