Посольство РФ в Бенине рекомендует россиянам оставаться дома

Кроме того, диппредставительство рекомендовало соблюдать меры предосторожности до прояснения обстановки в стране

Здание Посольства России в Бенине и Того © Посольство РФ в Республике Бенин и Тоголезской Республике

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российское посольство в Бенине порекомендовало гражданам РФ оставаться дома и соблюдать меры предосторожности до прояснения обстановки в стране. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале диппредставительства в Республике Бенин и по совместительству в Тоголезской Республике.

"Уважаемые соотечественники, находящиеся в Бенине, до дальнейшего прояснения обстановки в городе Котону рекомендуем оставаться в своих домах и соблюдать базовые меры предосторожности. О развитии ситуации будем информировать дополнительно", - указано в сообщении.

Также дипломаты уведомили, что с 8 по 11 декабря консульский отдел посольства будет закрыт по техническим причинам.

Ранее новостной портал La Nouvelle Tribune сообщил со ссылкой на заявление, зачитанное в эфире государственной Корпорации телерадиовещания Бенина, что военные захватили власть в стране, сместив президента Патриса Талона.

Как отмечается, всю полноту власти в стране взял военный комитет. Его возглавил подполковник Тигри Паскаль, передает корпорация. Военные объявили о роспуске всех государственных органов власти. Где находится сейчас Талон, неизвестно.

Государственный переворот произошел в обстановке подготовки президентских выборов в Бенине, которые должны были состояться 12 апреля 2026 года. Конституционный суд утвердил двух кандидатов - государственного министра, министра экономики и финансов Ромуальда Ваданьи и бывшего министра культуры (2015-2016) Поля Ункпе. Лидеры оппозиции до участия в выборах допущены не были. Талон дважды побеждал на выборах и не может переизбираться на третий срок.