Адвокат Свириденко: Долина ни разу не извинилась перед купившей квартиру Лурье

По ее словам, певица за это время "не нашла возможности позвонить" покупательнице

Редакция сайта ТАСС

Лариса Долина © Константин Андреев/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Певица Лариса Долина за полтора года ни разу не извинилась перед покупательницей ее квартиры Полиной Лурье. Об этом ТАСС сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Читайте также

Что известно о мошенничестве с квартирой Долиной

"За прошедшие полтора года Долина не нашла возможности ни позвонить Полине, ни принести хотя бы простые извинения", - сказала она.

Ранее Долина обратилась в эфире Первого канала к Лурье, заверив ее в том, что она вернет все деньги. Артистка назвала это своей проблемой, отметив, что Лурье тоже является пострадавшей в этой ситуации.