Адвокат Свириденко: Долина ни разу не извинилась перед купившей квартиру Лурье
12:49
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Певица Лариса Долина за полтора года ни разу не извинилась перед покупательницей ее квартиры Полиной Лурье. Об этом ТАСС сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.
"За прошедшие полтора года Долина не нашла возможности ни позвонить Полине, ни принести хотя бы простые извинения", - сказала она.
Ранее Долина обратилась в эфире Первого канала к Лурье, заверив ее в том, что она вернет все деньги. Артистка назвала это своей проблемой, отметив, что Лурье тоже является пострадавшей в этой ситуации.