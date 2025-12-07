В Херсонской области вернули свет всем обесточенным абонентам

О проблеме сообщили в пресс-службе губернатора региона около 17:00 мск

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 7 декабря. /ТАСС/. Энергетики Херсонской области вернули свет более 33 тыс. абонентам, обесточенным из-за аварийного отключения на подстанции, сообщили в пресс-службе главка МЧС России по региону.

"В 21:55 мск электроснабжение полностью восстановлено", - сказано в сообщении.

О проблеме сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора области около 17:00 мск. Перебои со светом наблюдались в части Запорожской области и Донецке ДНР.