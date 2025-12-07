Мурашко: в России растет доступность ЭКО

Министр здравоохранения отметил, что очереди на процедуру удалось устранить

Редакция сайта ТАСС

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Доступность экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) растет в РФ, фактически удалось устранить ожидание на эту процедуру. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Читайте также

Как сделать ЭКО бесплатно по полису ОМС

"Сегодня вспомогательные репродуктивные технологии стали максимально доступными для людей. За пять лет число выполненных циклов ЭКО увеличилось на 27%, а в 2024 году в результате ЭКО родилось более 32 тыс. детей. Доступность таких технологий повышается, объемы финансирования в рамках программы госгарантий ежегодно растут, благодаря чему удалось фактически победить очередь на эту процедуру. Так, в этом году за счет средств ОМС будет выполнено более 100 тыс. циклов ЭКО", - сказал он.

Министр подчеркнул, что увеличивая доступность ЭКО, повышается и эффективность процедуры в каждой конкретной клинике. В проекте программы госгарантий на 2026 год объемы оказания помощи при ЭКО увеличены более чем на 15%, при этом средний норматив финансовых затрат увеличен на 8%. Расширены и возможности применения вспомогательных репродуктивных технологий у семейных пар, у которых имеется риск наследственных врожденных заболеваний у детей. Это позволит родителям родить здоровых детей.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.