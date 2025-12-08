Мурашко: новый неинвазивный пренатальный скрининг внедрят в РФ в 2026 году

Этот исследование в России развивается на уровне лучших мировых практик, отметил министр здравоохранения

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Новый скрининг, бесплатное исследование, позволяющее определить наследственные патологии у плода по крови матери, будет внедрен в России в 2026 году. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Для беременных женщин у нас отработана и постоянно совершенствуется система скринингов. В первую очередь, я имею в виду пренатальный скрининг, который определяет риски для будущего ребенка и для течения самой беременности. Этот скрининг у нас развивается на уровне лучших мировых практик. В новом году мы запланировали усовершенствовать этот подход, внедрив неинвазивный пренатальный скрининг, когда по крови матери у беременной с высоким риском врожденной и наследственной патологии, без инвазивных процедур можно будет определить хромосомные перестройки или их аномалии у плода", - сказал он.

Мурашко отметил, что такая практика позволит врачу с высокой долей вероятности определить наличие врожденной патологии у ребенка, чтобы затем провести более углубленное исследование. Новая масштабная скрининговая программа в рамках программы госгарантий станет доступна всем беременным женщинам, которые по результатам раннего скрининга попадут в группу среднего или высокого риска. Пациентки будут обеспечены специальным наблюдением и персонализированным ведением беременности. В результате такой программы шансы на благополучное разрешение для матери и ребенка повышаются.

