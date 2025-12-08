Мурашко: репродуктивную диспансеризацию в России сделают удобней

Ее будут проводить в селах и на предприятиях, отметил министр здравоохранения

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Репродуктивную диспансеризацию планируется сделать удобнее - проводить на предприятиях и устраивать выездные обследования для жителей отдаленных территорий. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Сегодня мы говорим о необходимости сделать диспансеризацию удобнее для населения. Это и выезды на предприятия, и выезды в удаленные сельские населенные пункты. Ведь население репродуктивного возраста - это все-таки преимущественно работающие граждане. И застать работающего человека проще на работе, в том числе мужчин, которые сами пока менее охотно приходят для проверки своего здоровья", - отметил министр.

Ранее Мурашко сообщал ТАСС, что участники специальной военной операции после демобилизации могут пройти оценку репродуктивного здоровья. Программы по сохранению репродуктивного здоровья мужчин уже включены в действующие национальные проекты.

