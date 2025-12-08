Мурашко: за шесть лет заболеваемость бесплодием у женщин снизилась на 9,5%

Министр здравоохранения добавил, что у мужчин показатель этот снизился на 22%

Редакция сайта ТАСС

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость бесплодием в России за шесть лет снизилась у женщин на 9,5%, у мужчин - на 22%. В целом по стране показатель сейчас составляет около 7-8%, сообщил в интервью ТАСС министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Заболеваемость бесплодием у нас в среднем практически не меняется и соответствует общей популяционной частоте. Этот показатель сейчас немного вырос в связи с проведением репродуктивной диспансеризации, и сейчас составляет около 7-8 %. В целом же по стране за последние шесть лет заболеваемость женским бесплодием снизилась на 9,5%, мужским - на 22,2%. Нужно иметь в виду, что диагноз этот ставят тем, что хочет иметь детей, но по каким-то причинам не получается, он выставляется в течение года, если беременность не наступила. И врач на репродуктивной диспансеризации задает эти вопросы", - сказал он.

Мурашко обратил внимание на то, что репродуктивная диспансеризация предоставляет возможность не только пройти обследование, но и обсудить с врачом личные репродуктивные планы и получить квалифицированную персональную консультацию. "Мы убеждены, что такая инициатива способна повлиять на изменение репродуктивных стратегий, развеет страхи и позволяет принять необходимые меры до того, как потенциальные проблемы станут необратимыми", - заключил он.

В июне Михаил Мурашко сообщал ТАСС, что участники специальной военной операции после демобилизации могут пройти оценку репродуктивного здоровья. Программы по сохранению репродуктивного здоровья мужчин уже включены в действующие национальные проекты.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.