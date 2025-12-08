Мизулина: каждый второй ребенок хочет покинуть Россию после блокировок РКН

Роскомнадзор ранее ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о желании российских детей покинуть РФ после блокировок Роскомнадзором популярных онлайн-платформ.

"Естественно, что и сейчас я не могу пройти мимо, когда дети плачут, а каждый второй ребенок после решений о блокировке платформ пишет, что хочет уехать из России", - написала она в своем Telegram-канале.

Мизулина подчеркнула, что речь идет о детях 8-16 лет, которые везде и всегда ходят с флагами России. По ее словам, дети делают это "искренне и от всей души".

Глава Лиги безопасного интернета выразила обеспокоенность за будущее подростков. Она задалась вопросом о том, с какими мыслями дети будут жить дальше. Мизулина подчеркнула, что этот вопрос заботит ее больше вскго. "И я не боюсь говорить об этом прямо", - добавила она.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису Roblox из-за распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности.