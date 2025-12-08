Мурашко: у большинства россиян нет заболеваний репродуктивной системы

У 14,2% прошедших обследование имеются факторы риска, добавил министр здравоохранения

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Большая часть населения России не имеет заболеваний репродуктивной системы и может иметь детей, это показывают данные диспансеризации. Факторы риска есть у 14% прошедших обследование, рассказал в интервью ТАСС министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Хочу всех успокоить, большая часть населения не имеет заболеваний репродуктивной сферы, а значит - может реализовать свое решение о рождении ребенка. По данным за 10 месяцев 2025 года 66,9% прошедших диспансеризацию отнесены к 1-й группе здоровья, 14,2% имеют факторы риска, а хронические заболевания репродуктивной системы выявлены у 7,8%", - сказал он.

При этом у женщин они выявляются чаще, чем у мужчин, это связано и с особенностями поведения. Женщины чаще проходят профосмотры и более бдительны к своему здоровью, уточнил Мурашко.

