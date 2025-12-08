В медучреждениях Приамурья ввели масочный режим из-за гриппа и ОРВИ

Жителям региона рекомендовали воздержаться от посещений общественных мест без необходимости

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Масочный режим ввели в медицинских учреждениях Амурской области из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В связи с сезонным подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ в амурских медучреждениях ввели масочный режим. Также запрещено посещать пациентов, находящихся на лечении в круглосуточном стационаре", - говорится в сообщении.

Кроме того, для профилактики заболеваемости жителям региона рекомендуется воздержаться от посещений общественных мест без необходимости. Также необходимо соблюдать гигиену, обрабатывать руки антисептическими средствами, чаще проветривать помещения. При возникновении признаков заболевания необходимо вызвать врача на дом или обратиться в медицинскую организацию.

Отмечается, что основной инструмент профилактики - это вакцинация от гриппа. В этом году было привито более 400 тыс. амурчан, что составило 53,1% от совокупного населения области.