Таиланд закрыл 641 школу из-за обострения пограничного конфликта с Камбоджей

Таиландский министр образования Нарымон Пхинйосинват отметила, что возвращение к учебе произойдет с улучшением ситуации на границе

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 8 декабря. /ТАСС/. Министерство образования Таиланда распорядилось временно закрыть 641 школу в пяти граничащих с Камбоджей провинциях из-за обострения пограничного конфликта между странами. Об этом сообщила газета Khaosod.

Таиландский министр образования Нарымон Пхинйосинват призвала учебные заведения "принять строгие меры безопасности, которая является главным приоритетом". Она отметила, что возвращение учеников и учителей в школы произойдет с улучшением ситуации на границе.

Королевская армия Таиланда ранее информировала, что один таиландский военнослужащий погиб и еще четверо получили ранения в результате столкновений на границе Таиланда и Камбоджи. По ее данным, камбоджийские силы обстреливали таиландские позиции с 05:00 по местному времени (01:00 мск). ВВС Таиланда в понедельник нанесли удары по позициям вооруженных сил Камбоджи. Согласно распространенному сообщению, удары были нанесены по военной инфраструктуре, складам оружия, командным пунктам и логистическим маршрутам.

Второй военный округ сухопутных сил Таиланда также информировал, что Камбоджа обстреляла таиландскую территорию из реактивных систем залпового огня БМ-21. Информации о пострадавших или жертвах этого обстрела нет.