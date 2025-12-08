Мурашко: с 2019 года болезни репродуктивной системы выявили у 5% девочек

Среди мальчиков показатель составил 4%, добавил министр здравоохранения

Редакция сайта ТАСС

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Заболевания репродуктивной системы выявлены в ходе диспансеризации у 5% девочек и 4% мальчиков. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Мы уже, начиная с 2019 года, проводили оценку репродуктивного здоровья детей и подростков в ходе диспансеризации. Ежегодно около 97% подростков 15-17 лет осматриваются профильными специалистами. Заболевания репродуктивной системы выявлены у 5% девочек и у 4% мальчиков", - сказал он.

Министр добавил, что все дети, у которых выявлен гепатит С, проходят лечение и вступают во взрослую жизнь. Кроме этого, с 2024 года стартовала репродуктивная диспансеризация взрослых.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.