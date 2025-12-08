В России в неонатальный скрининг намерены добавить еще два заболевания

Исследование проходят почти все новорожденные

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Неонатальный скрининг планируется расширить в РФ в 2026 году, добавив в него еще два заболевания. Исследование, которое включает 40 заболеваний, проходят почти все новорожденные, рассказал в интервью ТАСС министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"К настоящему моменту расширенным неонатальным скринингом охвачены практически все новорожденные дети. У 1 955 детей подтвержден диагноз врожденного или наследственного заболевания. Из них у 379 детей выявлена спинальная мышечная атрофия, у 407 детей - первичный иммунодефицит, у 1 169 детей - наследственные болезни обмена веществ. Сейчас скрининг позволяет выявлять на доклинической стадии более 40 заболеваний. В 2026 году мы планируем расширить эту программу еще на два заболевания, методы лечения от которых уже существуют, и оно сможет быть назначено детям, с 2026 года такая диагностика начнется по всей стране", - отметил Мурашко.

По его словам, все дети, у которых были выявлены тяжелые врожденные или наследственные заболевания, передаются в регистр фонда "Круг добра". Он обеспечивает их необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями.

"Фонд "Круг добра" создан по решению президента России Владимира Владимировича Путина и позволил вывести на беспрецедентный уровень ситуацию с обеспечением детей с самыми сложными заболеваниями самым передовым лечением, доступным в мире", - подчеркнул Мурашко.

