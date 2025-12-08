В Башкирии умер пострадавший в ДТП с большегрузом ребенок

Еще двое детей находятся в относительно удовлетворительном состоянии, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин

УФА, 8 декабря. /ТАСС/. Число жертв ДТП в Белорецком районе Башкирии, где столкнулись легковой автомобиль и грузовой фургон, увеличилось до двух. Умер один из пострадавших детей, сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

"7 декабря в Белорецке легковой автомобиль столкнулся с грузовым, в результате ДТП пострадала целая семья, отец которой погиб на месте. В машине также находились его жена с грудным ребенком на руках и еще четверо детей. В Белорецкую ЦРКБ были госпитализированы трое детей двух, трех и четырех лет, остальные пациенты направлены на амбулаторное лечение. К сожалению, четырехлетний пациент, который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался сегодня ночью", - написал министр.

Он отметил, что еще два ребенка находятся в относительно удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, ДТП произошло на 137-м км автодороги Уфа - Инзер - Белорецк. При столкновении погиб водитель ВАЗ-2112. Также пострадали восемь человек.