Мурашко: смертность детей в России за 10 лет сократилась более чем в два раза

Министр здравоохранения отметил, что сокращение младенческой и детской смертности в РФ происходит ежегодно

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Младенческая и детская смертность в России за последние 10 лет снизилась более чем в два раза. По уровню младенческой смертности Россия вошла в группу стран с самыми низкими значениями в мире, рассказал в интервью ТАСС министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сокращение младенческой и детской смертности в нашей стране происходит ежегодно и является результатом целого комплекса мероприятий, а не какого-то одного мероприятия. Поэтому результат мы получаем закономерный. В последние 10 лет более чем в два раза сократилась и младенческая, и детская смертность. И наша страна с точки зрения динамики, уровня таких показателей очень выигрышно смотрится на фоне других ведущих стран мира. Сейчас показатель младенческой смертности находится на уровне примерно 3,6 промилле, что фактически вводит нашу страну в группу стран с самыми низкими значениями в мире. При этом уже 15 регионов нашей страны имеют показатель ниже 2,5 промилле", - сказал он.

Министр пояснил, что показатель младенческой смертности - интегральный и обладает международной сопоставимостью. А также свидетельствует о том, что меры, предпринимаемые сегодня в РФ, эффективны. "Сегодня Россия делится своими лучшими практиками и наработками в этой сфере со странами с различным уровнем социально-экономического развития. Это страны Азии, Африки, Центральной и Латинской Америки", - уточнил он.

Кроме того, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" были построены 21 новый объект: больницы и корпуса детских больниц. В предыдущие годы 2,7 тыс. детских поликлиник были переоснащены оборудованием, был выполнен ремонт. Это позволило сократить время ожидания приема врачей в детских поликлиниках в два раза. В рамках нацпроекта "Семья" до 2030 года планируется создать условия для 409 новых женских консультаций, преимущественно в малых населенных пунктах и на селе. "Потому что статистика показывает, что обеспеченность женскими консультациями у горожанок в три раза выше, чем у жительниц села. И мы ведем эту важную работу, чтобы приблизить помощь по охране репродуктивного здоровья к пациенту. Уже сейчас у нас работают 4 924 акушерско-гинекологических кабинета, из них 1 729 - в сельской местности", - подытожил министр.

