Мурашко: порядка 30% женщин передумали делать аборт в 2025 году

По словам министра здравоохранения, в 2024 году обучили более 16,5 тыс. специалистов по проведению доабортного консультирования

Редакция сайта ТАСС

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Почти 30% женщин в 2025 году передумали прерывать беременность. Всего с 2022 года число абортов до 12 недель снизилось на 50 тыс., рассказал в интервью ТАСС министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Доля беременных, получивших помощь в ситуации репродуктивного выбора и вставших на учет за 10 месяцев 2025 года, в целом по стране достигла 28,5%. В ряде регионов показатель превышает уже 35 40%, поэтому здесь есть над чем работать. Общая динамика положительная: число абортов до 12 недель по желанию женщин снизилось почти на 50 тыс. по сравнению с 2022 годом. Это 50 тыс. детишек, мальчиков и девочек", - отметил Мурашко.

По словам министра, в 2024 году было обучено более 16,5 тыс. специалистов по проведению доабортного консультирования. Также проводится совместная работа с социальными службами для того, чтобы женщина приняла решение сохранить ребенка.

"Мы очень плотно работаем с министерством труда и социальной защиты и рекомендуем регионам выстроить четкие взаимосвязи. Уже налажено межведомственное взаимодействие: с социальными службами в 56 регионах, со службами занятости в 20 регионах, с традиционными религиозными конфессиями в 47 регионах", - привел он.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.