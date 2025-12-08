Директор Московского зоопарка рассказала о характере родившихся тигрят

Светлана Акулова подчеркнула, что детеныши похожи на своего отца

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Двое тигрят, родившиеся у Шивы и Амура в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, здоровы и весело играют друг с другом. По характеру они больше напоминают отца, рассказала ТАСС гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Два амурских тигренка появились на свет в конце августа, но мать долго прятала их от посторонних глаз. Детеныши оказались самцом и самкой.

"Я думаю, что посетители тоже скоро увидят этих замечательных двух сорванцов, потому что они очень интересно играют и маме, конечно, покоя не дают. Шива такая интеллигентная у нас тигрица, но тигрята у нее в папу, в Амура, поэтому ей спокойно сидеть на месте не дают", - сказала Акулова.

Она отметила, что недавно животных взвесили. Ветеринары оценили детенышей как здоровых, тигрята находятся в хорошем состоянии.