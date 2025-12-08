Мурашко: более 12 млн россиян прошли оценку репродуктивного здоровья

По словам министра здравоохранения, основной задачей является профилактика и ранняя диагностика заболеваний

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Более 12 млн россиян прошли оценку репродуктивного здоровья в 2025 году. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Подход к здоровью будущего ребенка включает в себя заботу о репродуктивном здоровье его родителей, начиная с самого раннего этапа. В подтверждение этой стратегии, в 2024 году оценку репродуктивного здоровья прошли свыше 4,3 млн подростков. Более того, с 2024 года начались беспрецедентные мероприятия по оценке репродуктивного здоровья взрослого населения репродуктивного возраста (от 18 до 49 лет), которую за 10 месяцев 2025 года уже прошли более 12,7 млн граждан", - сказал он.

Мурашко подчеркнул, что основной задачей является профилактика и ранняя диагностика заболеваний. При этом в тех случаях, когда патологии могут возникнуть из-за предрасположенности, под влиянием среды или из-за других причин, приоритет отдается профилактике до и сразу после наступления беременности, а также внутриутробному выявлению. "На протяжении многих лет в нашей стране вопросы охраны здоровья матери и ребенка являются приоритетом государства и находятся в фокусе внимания Президента, Правительства России, Минздрава России. Безопасная беременность, роды, доступная и качественная медицинская помощь детям - это то, что формирует основу гармоничного развития человека", - заключил министр.