Законодатель США Тейлор-Грин заявила о получении 773 угроз убийством

Член Палаты представителей Конгресса также отметила, что в интернете были незаконно распространены ее личные данные

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин © Anna Moneymaker/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) сообщила, что получила более 700 угроз убийством с начала 2021 года.

"Сотрудники моего аппарата заявили полиции Капитолия о 773 угрозах убийством. В это число входят лишь те угрозы, которые были получены непосредственно по рабочему телефону или на адрес электронной почты. В него не входит бесчисленное количество сообщений в сети в мой адрес или в отношении членов моей семьи", - написала Тейлор-Грин в X, добавив, что в интернете были также незаконно распространены ее личные данные.

По словам члена Конгресса, несмотря на получаемые угрозы, ей не предоставили личную охрану, в отличие от, например, президента США Дональда Трампа, вице-президента страны Джея Ди Вэнса и других политиков. Она заявила, что для собственной защиты ей "пришлось нанять" сотрудников охраны.

Как отметила Тейлор-Грин, изначально все угрозы расправой поступали в ее адрес "слева". Затем она стала объектом нападок со стороны республиканцев после разногласий с американским лидером по поводу рассекречивания материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних. Законодатель добавила, что получала сообщения с угрозами заложить у здания ее дома самодельные бомбы, кроме того, на ее адрес приходил конверт, в котором были "неизвестная жидкость" и шприц.

Также Тейлор-Грин сообщила, что неизвестные угрожали ее сыну. По ее словам, она направила полученные сообщения с угрозами Трампу, однако тот не проявил "никакого сочувствия". Она также обратилась за помощью к другим чиновникам, но "не получила никакого ответа".

В ноябре портал Newsweek сообщил, что полиция в штате Джорджия проводит расследование двух угроз убийством в адрес Тейлор-Грин. Член Палаты представителей, ранее верная сторонница Трампа, разошлась с ним во мнениях по ключевым вопросам, включая приостановку работы правительства. Трамп отказался от своей поддержки Тейлор-Грин и раскритиковал ее в социальной сети Truth Social, назвав ее "чокнутой Марджори" и "предательницей". Член Конгресса заявила, что "необоснованные и злобные нападки" Трампа стали "сигналом для опасных радикалов".