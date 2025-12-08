В Минздраве Саратовской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

Женщина находится в состоянии средней степени тяжести, двое мужчин в тяжелом состоянии

САРАТОВ, 8 декабря. /ТАСС/. В Саратовской области двое из трех пострадавших в ДТП, где погибли двое взрослых и ребенок, находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения региона.

"Двое мужчин в тяжелом состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести доставлены в одно из лечебных учреждений города Энгельса. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - рассказали в ведомстве.

Вечером 7 декабря на трассе в Энгельсском районе столкнулись автомобили Ford и BMW. В результате ДТП погибли двое взрослых и ребенок, еще три человека пострадали. По информации пресс-службы прокуратуры Саратовской области, водитель BMW выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ford. По факту ДТП проводится проверка.