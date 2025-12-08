В Рузском округе Подмосковья спилили главную новогоднюю ель страны

Высота дерева составляет 26 м

РУЗСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ /Московская область/, 8 декабря. /ТАСС/. Главную вековую новогоднюю ель России спилили в полдень в деревне Землино Рузского муниципального округа Московской области, передает корреспондент ТАСС. Уже вечером в среду, 10 декабря, ее доставят в Московский Кремль.

Самая красивая ель страны

Как сообщил начальник Главного эксплуатационного управления Управделами президента РФ Евгений Ганзен, в этом году выбор остановился на ели, растущей в деревне Землино в Рузском округе. Высота ели составляет 26 м, обхват ствола - 64 см, а размах нижних ветвей - 11 м.

"Мы нашли и подготовили елочку. И это все благодаря большому ответственному труду огромного количества ведомств, организаций, поэтому от лица Управления делами президента Российской Федерации хочется высказать слова благодарности за этот профессиональный труд правительству Московской области, комитету лесного хозяйства, администрации Рузского муниципального округа и всем-всем ведомствам, которые принимали в этом непосредственное участие. Эта елочка станет украшением самой главной площади в сердце столицы - Соборной площади - и будет дарить тысячам детей и взрослых маленькое чудесное новогоднее настроение", - сказал Ганзен.

100-летняя ель была выбрана отборочной комиссией из нескольких десятков вариантов за высоту, правильную пирамидальную форму кроны, равномерный насыщенный окрас хвои и возможность легкого подъезда. Ближайшие два дня уйдут на то, чтобы упаковать 26-метровое дерево и уложить его на автомобильную платформу для дальнейшей транспортировки в столицу.

"Процедура достаточно налажена. В первую очередь, это безопасность передвижения. У нас подготовлен автопоезд, ель специально упакуют, чтобы она не повредилась и не мешала другим участникам движения. В сопровождении сотрудников ДПС она благополучно доедет до московского Кремля", - отметил Ганзен. По его словам, ель будет стоять на Соборной площади до 20 января.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев напомнил, что новогоднюю ель уже второй раз привезут в Кремль из Рузы. "Для нас это большая ответственность и мы рады, что для нас это становится доброй традицией", - сказал он.

Новогоднее представление

Старт спилу дал Дед Мороз, который подъехал к новогоднему дереву на собачьей упряжке. "Вижу, звали меня, значит, дело действительно важное. Действительно, елочка у нас - красавица, стройная, не даром ее зовут королевой. И отправится она не абы куда, а в сам Кремль. И станет тем самым символом единения народов России", - сказал Дед Мороз.

Для гостей, которые пришли посмотреть на спил ели, предусмотрели разнообразную праздничную программу с песнями, танцами и конкурсами. Детей развлекали аниматоры в ростовых куклах. Помимо этого, маленькие посетители праздника могли принять участие в мастер-классах и самостоятельно сделать игрушку на елку из бумаги и фетра или новогоднее украшение из картона и пряжи.

Чтобы посетители не замерзли в ожидании торжественного момента спила ели, на территории вблизи концертной площадки предусмотрели места для обогрева, раздачу горячего чая, также была организована полевая кухня.

О новогодней ели в Кремле

Живую ель на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года. В 2001-2005 годах из-за морозов, которые помешали спилить и перевезти дерево, его заменяли на искусственное.

Перед наступлением 2006 и 2007 годов Кремль украшали ели, привезенные с родины Деда Мороза - из Великого Устюга. С 2007 года ели доставляют из Подмосковья. Ель, украшавшая Кремль на прошлый Новый год, была моложе, 90-летнее дерево привозили из Можайского городского округа Московской области.