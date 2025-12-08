В ХМАО жителям сгоревшего многоквартирного дома окажут финансовую помощь

При необходимости будет оказана помощь в восстановлении документов

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 декабря. /ТАСС/. Власти в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре выплатят свыше 200 тыс. рублей каждой семье из сгоревшего жилого многоквартирного дома в поселке Солнечный Сургутского района. Об этом сообщается на сайте администрации Сургутского района.

Ранее сообщалось, что в поселке Солнечный Сургутского района Югры в ночь с 7 на 8 декабря на площади 600 кв. м сгорел деревянный двухэтажный жилой многоквартирный дом. По данным властей Югры, в результате пожара пострадал мужчина 1970 года рождения, предварительно, он отравился угарным газом. Его доставили в ожоговое отделение Сургутской городской клинической больницы, состояние мужчины оценивается медиками как тяжелое.

"Со стороны администрации поселка Солнечный выделяется сумма в 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, от администрации Сургутского района 100 тыс. рублей на семью и со стороны социальной службы тоже 100 тыс. рублей на семью. <…> Кроме того, от администрации Сургутского района предусмотрена компенсация аренды жилья: семьи пострадавших могут рассчитывать на сумму до 25 тыс. рублей в месяц на срок до одного года, льготные категории граждан - до 3 лет. К ним относятся инвалиды 1, 2 группы, дети-инвалиды, многодетные семьи, одиноко проживающие неработающие пенсионеры", - сказано в сообщении.

В администрации отметили, что при необходимости погорельцам будет оказана помощь в восстановлении документов. Отмечается, что в доме было зарегистрировано около 90 человек. При этом жители отказались от нахождения в пункте временного размещения и предпочли поехать к родственникам и знакомым, в ПВР разместился только один человек.

Для помощи жителям также создан чат с участием профильных служб, где жители могут задать все интересующие их вопросы, а также в Солнечном начал работу пункт сбора гуманитарной помощи. Многие жители приносят туда одежду, обувь, книги, канцелярию и школьные принадлежности для погорельцев.