В Москве у театра "Современник" установили "Транспортную" новогоднюю ель

В церемонии открытия принял участие народный артист РФ Владимир Машков

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Церемония открытия новогодней ели, украшенной моделями автобусов и вагонов метро, прошла у московского театра "Современник", передает корреспондент ТАСС.

Ель установлена в пешеходной зоне рядом с театром. Она украшена новогодними игрушками с логотипом московского транспорта, а также моделями автобусов, такси и вагонов метро.

В церемонии открытия принял участие художественный руководитель "Современника" и Московского Театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков.

"Дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать вас рядом с театром "Современник". Сегодня мы вместе с Департаментом транспорта города Москвы открываем нашу традиционную елку. "Транспортную" елку мы уже устанавливали на Сухаревской площади, возле Театра Олега Табакова, и вот сегодня здесь - красивую и замечательную", - отметил он.

Народный артист поблагодарил за содействие заместителя мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.