Сотрудники Лувра объявили забастовку из-за недовольства администрацией музея

Их претензии заключаются в том, что каждый день музейные помещения закрываются значительно позже установленных сроков работы из-за нехватки персонала, а также из-за технических проблем и общей ветхости здания

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Лувра организуют забастовку с 15 декабря, чтобы выразить недовольство методами и общим управлением администрации музея на фоне целой череды негативных событий последних недель. Об этом сообщила газета Le Monde.

Три крупнейших профсоюза музея (CFDT, CGT и SUD) проголосовали за проведение забастовки 15 декабря с возможностью продления срока. Их претензии заключаются в том, что каждый день музейные помещения закрываются значительно позже установленных сроков работы из-за нехватки персонала, а также из-за технических проблем и общей ветхости здания. При этом сотрудники сталкиваются с "ростом рабочей нагрузки, все более жесткими методами управления и противоречивыми указаниями, которые мешают им спокойно и эффективно оказывать услуги" посетителям. В этой связи профсоюзы намерены "оказывать стратегическое давление" на руководство музея в течение недели, чтобы добиться изменений.

По информации газеты, количество консультаций сотрудников с профессиональным психологом выросло с 37 в 2022-м до 146 в 2024 году. При этом работники музея выражают недовольство планами руководства, связанными с программой "Новое возрождение Лувра", которая якобы не учитывает растущую необходимость в наборе дополнительного персонала. Последней каплей, переполнившей чащу терпения коллектива, стала крупная протечка в одном из залов библиотеки египетских древностей Лувра, от которой пострадали до 400 книг, и о возможности которой сотрудники предупреждали руководство на протяжении нескольких лет.

Вместе с тем директор музея Лоранс де Кар настаивает на правильности своего подхода и считает, что проект "Новое возрождение Лувра" является "единственным возможным решением". 27 ноября Совет директоров принял решение о выделении €119 млн на 2026 год, большая часть которых будет направлена на проект Большой колоннады Лувра. На реновацию здания будет выделено лишь €17,5 млн, в том числе менее €2 млн на генеральный план обеспечения безопасности. Последнее вызвало удивление коллектива, учитывая, что 19 ноября замдиректора Лувра Франсис Стейнбок заверил членов парламента, что начиная с 2026 года на усиление охраны объекта будет выделено €13 млн.

9 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн, никаких следов похищенного пока обнаружить не удалось. При этом СМИ отмечают, что как минимум с 2007 года руководство музея предупреждали об уязвимости конкретно этой галереи, где произошла кража, но достаточные для предотвращения кражи меры безопасности не были приняты.