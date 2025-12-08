Долина не делала новых предложений о возврате денег Лурье после телеэфира

Певица ранее заявила, что намерена вернуть покупательнице ее квартиры 112 млн рублей

Лариса Долина © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Певица Лариса Долина не выдвигала новых предложений покупательнице ее квартиры Полине Лурье с момента эфира на Первом канале. Об этом ТАСС сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

"С момента телеэфира новых предложений Долина Лурье не делала", - сказала Свириденко.

Ранее Долина заявила в эфире спецвыпуска "Пусть говорят" на Первом канале, что намерена вернуть покупательнице ее квартиры Полине Лурье 112 млн рублей, назвав это единственным справедливым решением. При этом артистка отметила, что сейчас у нее нет этой суммы на руках.

В новость внесена правка (14:06 мск) - передается с исправлением имени спикера в лиде, верно - Светлана Свириденко.