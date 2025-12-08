Маргарита Симоньян сообщила о начале третьего курса химиотерапии

Главный редактор RT отметила, что переносит терапию по-разному и ее самочувствие чаще всего ухудшается в первые дни после процедур

Главный редактор RT Маргарита Симоньян © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о начале третьего курса химиотерапии.

"Вчера утром прилетела из Индии и прямо с самолета отправилась на третий сеанс химиотерапии, который был запланирован на 1 декабря, но его пришлось отложить, так как иначе я не смогла бы прилететь на открытие нашего телеканала с президентом 5 декабря", - написала она в своем Telegram-канале.

Симоньян отметила, что переносит терапию по-разному и ее самочувствие чаще всего ухудшается в первые дни после процедур. Она добавила, что живет почти как обычный человек. По ее словам, из-за резкого падения иммунитета ей нельзя находиться в местах большого скопления людей. Поэтому, добавила Симоньян, ей приходится чаще пропускать семейные праздники, рабочие встречи и премьеры.

7 сентября Маргарита Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" сообщила о "страшной тяжелой болезни". Позже она уточнила, что у нее 1-2 стадия онкологии.