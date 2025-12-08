Путин поручил проанализировать демографические меры поддержки в регионах

Президент РФ добавил, что в июне 2026 года на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам по этому вопросу будут обсуждаться возможные дополнительные меры

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение проанализировать демографические меры поддержки в регионах страны и выбрать лучшие из них для дальнейшего распространения.

"Считаю нужным проанализировать демографические меры поддержки, которые действуют в регионах. Выбрать из них лучшие и, не откладывая, тиражировать, в том числе на общенациональном уровне", - обратился российский лидер на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам к правительству и представителям субъектов с просьбой об актуализации региональных программ повышения рождаемости.

"Прошу правительство подготовить комплексные решения для перелома негативной демографической тенденции", - подчеркнул глава государства. "Это первая системная задача, которая стоит перед правительством и регионами на 2026 год в части реализации национальных проектов и, в целом, государственной политики", - отметил он.

Путин добавил, что в июне 2026 года на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам по этому вопросу будут обсуждаться возможные дополнительные меры.