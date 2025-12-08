Прощание с Владимиром Сулимовым пройдет 12 декабря в Театре Моссовета

Он умер в возрасте 89 лет

Редакция сайта ТАСС

Владимир Сулимов © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Церемония прощания с народным артистом РФ Владимиром Сулимовым состоится 12 декабря в Государственном академическом театре имени Моссовета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Прощание с народным артистом РФ Владимиром Сергеевичем Сулимовым пройдет 12 декабря в 11:00 в Театре Моссовета", - сказал собеседник агентства.

Также там сообщили, что народного артиста похоронят на Николо-Архангельском кладбище.

В Telegram-канале театра появилось сообщение о том, что мастер умер в возрасте 89 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

"Владимир Сергеевич пришел в Театр Моссовета в 1960 году, в труппу его принимал Юрий Александрович Завадский. Владимир Сергеевич Сулимов неизменно являл собой образец благородства в профессии, верности традициям и артистического достоинства. Он передавал свое понимание традиции отечественной театральной школы ученикам, студентам Театрального училища имени Щепкина и младшим коллегам в Театре Моссовета. Светлая память артисту и педагогу", - сказано в некрологе.

За время работы в Театре имени Моссовета Сулимов создал более 70 образов, каждый из которых, отмечают в театре, останется в памяти зрителей и коллег.

В новость внесены изменения (17:57 мск) - добавлена информация о месте похорон.