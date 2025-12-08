Марочко: удары по энергетике подорвали возможности ВСУ по ремонту техники

Военный эксперт добавил, что, несмотря на повсеместные заявления украинских властей о нехватке электроэнергии, та же энергия продается в европейские страны

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

ЛУГАНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Удары Вооруженных сил РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины, наносимые на протяжении последних трех месяцев, оказывают накопительный эффект, напрямую влияя на возможности ВСУ по ремонту техники и организации логистики. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Действительно, такие удары имеют накопительный эффект. Это не сразу отражается на линии боевого соприкосновения. Мы месяца три назад начали такие удары по энергетике Украины. И сейчас то, что происходит на линии боевого соприкосновения, в том числе стало возможным благодаря нанесению ударов по энергетике Украины. Потому что невозможно сейчас, скажем, теми темпами, которыми они восстанавливали свою технику, восстанавливать, потому что нужны очень серьезные энергетические мощности. Невозможно осуществлять переброску, а переброска осуществлялась, как правило, электротранспортом по железной дороге, естественно, нарушение логистики отражается очень пагубно на линии боевого соприкосновения", - сказал он в эфире телеканала ОТР, запись которого разместил в своем Telegram-канале.

Эксперт добавил, что, несмотря на повсеместные заявления украинских властей о нехватке электроэнергии, та же энергия продается в европейские страны.