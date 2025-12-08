В Волгограде жильцам разрешили вернуться в поврежденные при атаке БПЛА дома

Речь идет о домах №12 и №13 на улице Лодыгина

ВОЛГОГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Жильцам домов, поврежденных при атаке дронов ВСУ на Волгоград, разрешили вернуться в свои квартиры. Двум семьям, жилье которых повреждено больше всего, предложили переехать в маневренный фонд, сообщили в администрации города.

Ночью 8 декабря в Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на улице Лодыгина в районе домов №12 и №13. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

"Жильцы получили возможность вернуться в свои квартиры. Напомним, на период работы профильных служб и ликвидации последствий атаки БПЛА в школе №3 для жителей многоквартирных домов был в кратчайшие сроки подготовлен пункт временного размещения. Для жильцов домов были организованы спальные места и горячее питание. <…> Двум семьям, проживающим в помещениях, получивших наибольшие повреждения, предоставлена возможность разместиться в помещениях маневренного фонда", - говорится в сообщении.

Специалисты приступили к обследованию домов, где было повреждено остекление - проводится поквартирный обход для замеров оконных блоков, чтобы позднее восстановить стекла. Уже восстановлены тепло- и водоснабжения дома на улице Лодыгина, 13. Подача коммунальных ресурсов в дом №12 также осуществляется в штатном режиме.

"Сотрудники профильного ведомства проводят работу с жильцами многоквартирных домов по вопросам, связанным с предоставлением материальной помощи в случае выхода из строя в квартирах имущества из числа предметов первой необходимости (холодильник, плита и так далее)", - добавили в пресс-службе.