Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Александра Мацегоры
16:55
ХАНОЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу выразил глубокие соболезнования в связи со смертью посла России в КНДР Александра Мацегоры, назвав дипломата искренним патриотом.
"Будучи настоящим профессионалом и искренним патриотом, он всегда отстаивал интересы России на международной арене", - написал Шойгу.
По мнению секретаря СБ, неравнодушное отношение Мацегоры к делу "и беззаветное служение Родине во многом предопределили последовательное укрепление сотрудничества РФ и КНДР и позволили вывести их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства".
Как сообщили в МИД РФ, Мацегора умер 6 декабря 2025 года на 71-м году жизни.