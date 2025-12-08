Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Александра Мацегоры

Секретарь СБ РФ назвал дипломата патриотом, который укрепил отношения России и КНДР

Редакция сайта ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Сергей Бобылев/ ТАСС

ХАНОЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу выразил глубокие соболезнования в связи со смертью посла России в КНДР Александра Мацегоры, назвав дипломата искренним патриотом.

Читайте также

Орден Александра Невского и 11 лет в Пхеньяне. Карьера Александра Мацегоры

"Будучи настоящим профессионалом и искренним патриотом, он всегда отстаивал интересы России на международной арене", - написал Шойгу.

По мнению секретаря СБ, неравнодушное отношение Мацегоры к делу "и беззаветное служение Родине во многом предопределили последовательное укрепление сотрудничества РФ и КНДР и позволили вывести их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства".

Как сообщили в МИД РФ, Мацегора умер 6 декабря 2025 года на 71-м году жизни.