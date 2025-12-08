В Волгограде разработали меры допподдержки для пострадавших от атак БПЛА

Соцпомощь будет предоставляться в виде восстановления поврежденных остеклений за счет средств бюджета города и выплат в связи с полной или частичной утратой имущества первой необходимости, сообщила администрация

ВОЛГОГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Дополнительные виды социальной помощи разработаны для оказания мер поддержки жителям Волгограда в связи с падением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщается в Telegram-канале администрации города. Волгоградская область находится недалеко от границы РФ и Украины и регулярно оказывается под ударами украинских беспилотников.

"Социальная помощь будет предоставляться в виде восстановления поврежденных остеклений за счет средств бюджета Волгограда и (или) выплат в связи с полной или частичной утратой имущества первой необходимости, выплат в связи с причинением вреда здоровью, а также в случае повреждения жилого помещения и автомобиля", - говорится в сообщении.

Отмечено, что на данный момент органы местного самоуправления не имеют полномочий по компенсации вреда вследствие атак БПЛА. Для поддержки волгоградцев и разработан проект, предусматривающий замену поврежденных окон и выплату компенсации.

Также меры поддержки будут доступны волгоградцам, имуществу или здоровью которых причинен ущерб в результате ранее произошедших атак БПЛА.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ в ночь на понедельник в Волгограде повреждены два многоквартирных дома, там необходимо заменить оконные блоки, однако обследование зданий продолжается.