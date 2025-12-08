Гуцан: искусственное наращивание показателей в борьбе с коррупцией недопустимо

Генеральный прокурор России также заявил о неприемлемости популизма

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Искусственное наращивание показателей в борьбе с коррупцией и популизм недопустимы, сообщил ТАСС в своем первом интервью на посту генерального прокурора России Александр Гуцан.

"Роль прокурора в сфере борьбы с коррупцией многогранна. На нас возложены ключевые направления антикоррупционной работы: надзор за исполнением федерального законодательства, исковая работа, координация деятельности правоохранительного блока по выявлению преступлений коррупционной направленности, защита прав участников уголовного судопроизводства и поддержание государственного обвинения по таким делам, международное сотрудничество, а также иные направления, реализация которых в совокупности приводит к достижению поставленных целей. Именно каждодневная слаженная командная работа и является залогом успеха. Популизм и искусственное наращивание показателей здесь недопустимы", - подчеркнул он.

Гуцан отметил, что упор в надзоре должен делаться на профилактику нарушений. "Начинать здесь следует с наведения порядка в правовом поле", - добавил он.

