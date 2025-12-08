Суд Турции пересмотрит дела о правах собственности РФ на особняк Тарабья

Предстоит провести всестороннюю оценку доказательств, отметил адвокат Селим Сарыибрахимоглу, представляющий российскую сторону на процессе

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 9 декабря. /ТАСС/. Двадцатый суд Стамбула по гражданским искам 9 декабря приступит к повторному рассмотрению дела о правах собственности России на виллу Тарабья на берегу Босфора. Об этом сообщил ТАСС адвокат Селим Сарыибрахимоглу, представляющий российскую сторону на процессе.

Он напомнил, что ранее шестая судебная палата Стамбульского регионального суда отменила вердикт низшей инстанции от 30 января 2025 года, добавив, что суду предстоит провести всестороннюю оценку доказательств - от документов османского периода до кадастровых записей Турецкой Республики, от дипломатической переписки до документов о наследстве.

"Мы ждем, какой будет дальнейшая позиция судьи. Принимая прежнее решение, он не дождался переписки из МИД и Минюста и совершил юридическую ошибку. Мы рассчитываем, что судья исправит ее и в вопросе принятия решения по делу двинется в верном направлении", - сказал собеседник агентства.

Адвокат пояснил, что режим собственности в Османской империи в XIX веке, когда был куплен особняк, не разрешал иностранным государствам приобретать недвижимость от своего имени. Право собственности на Тарабью было оформлено на сотрудника российского посольства Николая Исвечина, действовавшего от имени Российской империи. Таким образом, отметил Сарыибрахимоглу, "хотя в документе о праве собственности Исвечин значился как владелец, фактическое право пользования и распоряжения недвижимостью принадлежало дипломатическому представительству Российской империи".

Он также рассказал, что после смерти Исвечина в 1903 году особняк с одобрения османского султана Мехмеда V и по решению суда от 1912 года был передан в дипломатическое пользование России. "Суду также предстоит разобраться с тем, кто является истинными наследниками Исвечина, претендующими на право собственности", - добавил адвокат.

По его словам, у российской стороны "очень сильные позиции". "Это и решение суда Османской империи, подтверждающее приобретение недвижимости, и почти 200-летнее непрерывное владение им, и ферман (указ - прим. ТАСС) османского султана о передаче виллы в пользование российскому посольству, что подтвердило ее владение Россией. Игнорировать эти доказательства невозможно. Мы рассчитываем на положительное завершение дела. В противном случае оспорим вердикт в Кассации, Конституционном суде Турции и ЕСПЧ", - сказал собеседник агентства. В распоряжении ТАСС есть копии исторических документов и дипломатической переписки, которые представлены в качестве доказательства на процессе.