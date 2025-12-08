На Камчатке из-за циклона задержаны вылеты шести рейсов

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Вылеты шести рейсов задерживаются в камчатском аэропорту Елизово из-за непогоды. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Задержаны вылеты трех рейсов в Тиличики, по одному в Никольское, Северо-Курильск, Усть-Камчатск.

Циклон подошел на юг Камчатки в ночь на 9 декабря, он принес в районы полуострова метель и порывистый ветер до 25 м/с. На дорогах гололедица, жители города сообщают в соцсетях о перебоях с работой общественного транспорта, дорожники устраняют последствия удара стихии. Отменены занятия в школах Петропавловска-Камчатского, работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы.