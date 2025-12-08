Гуцан: в регионах остаются лазейки для "нечистоплотных" чиновников

Генеральный прокурор заявил, что федеральное законодательство, устанавливающее стандарты противодействия коррупции в России, одно из лучших в мире

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан © Генеральная прокуратура РФ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Лазейки для нечистоплотных чиновников еще остаются в региональных правовых актах в отличие от федерального законодательства. Об этом ТАСС сообщил в своем первом интервью на посту генпрокурора России Александр Гуцан.

"С уверенностью могу сказать, что федеральное законодательство, устанавливающее стандарты противодействия коррупции в России, одно из лучших в мире. Оно прошло проверку различных международных мониторинговых органов, а главное действенно работает на практике. Но вот региональные и местные нормативные правовые акты, как и локальное правотворчество, нередко нуждаются в совершенствовании, приведении в соответствие с актами федерального уровня, устранении противоречий и лазеек для нечистоплотных чиновников", - сказал он.

