Гуцан: около 40 тыс. незаконных правовых актов изменяют или отменяют ежегодно

По требованиям прокуратуры в 2025 году исключили 24 тыс. коррупциогенных факторов из почти 20 тыс. действующих и проектируемых норм, отметил генеральный прокурор России

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан © Генеральная прокуратура РФ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Ежегодно по протестам прокуроров изменяется или отменяется около 30-40 тыс. незаконных правовых актов в сфере противодействия коррупции. Об этом ТАСС сообщил в своем первом интервью на посту генпрокурора России Александр Гуцан.

"Ежегодно по протестам прокуроров изменяется или отменяется около 30-40 тыс. незаконных правовых актов в сфере противодействия коррупции. Подавляющее большинство из них связано с осуществлением функций в различных органах и организациях, прохождением муниципальной службы. Остальные относятся к регулированию государственной службы", - сказал он.

По его словам, перед прокурорами ставится задача повысить качество нормотворчества еще на этапе разработки проектов соответствующих актов. "В текущем году по нашим требованиям исключено 24 тыс. коррупциогенных факторов из почти 20 тыс. действующих и проектируемых норм", - сказал Гуцан.

Полный текст интервью будет опубликован 9 декабря в 11:00