Гуцан: дефекты норм по предоставлению услуг чреваты массовыми злоупотреблениями

Соответствующие акты находятся под пристальным вниманием прокуроров, заявил генпрокурор России

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан © Генеральная прокуратура РФ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Дефекты норм, которые регулируют предоставление государственных или муниципальных услуг, могут порождать массовое злоупотребление, в этой связи соответствующие акты находятся под пристальным вниманием прокуроров. Об этом ТАСС сообщил в своем первом интервью на посту генпрокурора России Александр Гуцан.

"Дефекты норм, регулирующих предоставление государственных и муниципальных услуг, могут порождать массовые злоупотребления. Соответствующие акты находятся под пристальным надзором прокуроров", - сказал он.

По словам генпрокурора, чаще всего нарушения здесь связаны с отсутствием или пересечением сроков административных процедур, неопределенными основаниями для отказа в предоставлении услуг, возможностью со стороны должностных лиц запрашивать дополнительные документы по своему усмотрению.

