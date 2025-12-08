Гуцан: полномочия госорганов должны исключать преференции для бизнеса

Генпрокурор России заявил об этом в своем первом интервью на новом посту

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан © Генеральная прокуратура РФ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Разрешительные полномочия государственных органов в отношении бизнеса должны исключать необоснованные преимущества и преференции. Об этом ТАСС сообщил в своем первом интервью на посту генпрокурора России Александр Гуцан.

"Дополнительно подчеркну и важность обеспечения справедливого осуществления разрешительных полномочий госорганов в отношении бизнеса, исключения необоснованных преимуществ и преференций", - сказал он.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.