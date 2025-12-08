Гуцан распорядился проверить судьбу изъятого в доход государства имущества

Изымаемые средства должны работать на реализацию государственных интересов и иметь социальную направленность, отметил генеральный прокурор РФ

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан © Генеральная прокуратура РФ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Генпрокурор России Александр Гуцан распорядился детально проанализировать судьбу изъятого в доход государства имущества, по итогам будут приняты соответствующие меры. Об этом он сообщил ТАСС в своем первом интервью в должности генерального прокурора.

"По моему поручению в настоящее время проводится детальный анализ судьбы изъятого в доход государства имущества, по результатам которого будут приняты дополнительные меры для достижения вышеуказанных целей", - сказал он.

Гуцан добавил, что изымаемые в доход государства средства должны работать на реализацию государственных интересов и иметь социальную направленность. "Убежден, что изымаемые средства, как у коррупционеров, так и у любых других преступников должны работать на реализацию государственных интересов и иметь социальную направленность", - подчеркнул генпрокурор.

По его словам, действенным орудием против коррупционеров и взяточников, помимо контроля за их имущественным положением, является лишение возможности распоряжения преступными средствами. "И важное место в ряду таких мер занимает конфискация имущества, совершенствование механизмов применения которой было предметом детального рассмотрения на состоявшейся в конце ноября этого года коллегии Генеральной прокуратуры", - подытожил Гуцан.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.