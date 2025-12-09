Гуцан: у коррупционеров нет ни чести, ни совести

Интересы преступников связаны с наиболее важными для государства сферами, в которые входят нацпроекты, военные нужды, инфраструктурное обустройство новых регионов, отметил генпрокурор России

Редакция сайта ТАСС

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан © Генеральная прокуратура РФ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Интересы коррупционеров связаны с наиболее важными для государства сферами, на которые выделяются большие деньги: нацпроекты, военные нужды, инфраструктурное обустройство новых регионов. Об этом ТАСС заявил в своем первом интервью генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.

"Как известно, у коррупционеров нет ни чести, ни совести. Их интерес всегда там, где большие деньги - то есть в наиболее важных для государства сферах: национальные проекты, военные нужды, инфраструктурное обустройство новых субъектов Российской Федерации. Антикоррупционное сопровождение расходов на эти цели, несомненно, одна из первостепенных задач нашего надзора. За неполные два года по материалам наших проверок возбуждено 350 уголовных дел за различные махинации", - сказал Гуцан.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.